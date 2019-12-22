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ABD’de yük treni raydan çıktı, vagonlar nehre yuvarlandı
ABD’de yük treni ray çıktı, vagonlar köprüden nehre yuvarlandı. Yetkililer olayda ölü ve yaralı olmadığını bildirdi. ABD’nin Virginia eyaleti Harpers Ferry kentinde bulunan bir köprü üzerinde meydana gelen olayda, kargo treninin vagonları...
DIŞ HABERLER 22.12.2019, 15:07
ABD’de yük treni ray çıktı, vagonlar köprüden nehre yuvarlandı. Yetkililer olayda ölü ve yaralı olmadığını bildirdi.
ABD’nin Virginia eyaleti Harpers Ferry kentinde bulunan bir köprü üzerinde meydana gelen olayda, kargo treninin vagonları Cumartesi gece yarısı raydan çıkarak nehre yuvarlandı. Ulusal park içinde bulunan köprü üzerindeki meydana gelen kazanın nedeni araştırılıyor.
ABD’nin Virginia eyaleti Harpers Ferry kentinde bulunan bir köprü üzerinde meydana gelen olayda, kargo treninin vagonları Cumartesi gece yarısı raydan çıkarak nehre yuvarlandı. Ulusal park içinde bulunan köprü üzerindeki meydana gelen kazanın nedeni araştırılıyor.
Yetkililer ulusal parkın bu bölümünü ulaşıma kapattıklarını ve soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.
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