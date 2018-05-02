Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
S&P'nin not indirimi sonrası dolar 4.11 liranın üzerinde
Not düştü Dolar 4.11 liranın...
Recep Tayyip Erdoğan, milletvekili aday adayı
Recep Tayyip Erdoğan milletvekili aday...
ABD'den IŞİD'e yönelik operasyon açıklaması
ABD'den IŞİD'e yönelik operasyon açıklaması
Musluk tamiri tartışmasında eşini bıçakladı
Musluk tamiri tartışmasında eşini bıçakladı

ABD’de, yolcu uçağının camı seyir esnasında çatladı

Nafiz Albayrak / New York, 2 Mayıs () - ABD’de, Chicago’dan Newark’a gitmek için havalanan Southwest Havayolları’na ait 957 sefer sayılı, Boeing 737-700 tipi uçak pencere camının çatlaması sonucu, yön değiştirerek Cleveland’a zorunlu...

ABD’de, yolcu uçağının camı seyir esnasında çatladı

Nafiz Albayrak / New York, 2 Mayıs () - ABD’de, Chicago’dan Newark’a gitmek için havalanan Southwest Havayolları’na ait 957 sefer sayılı, Boeing 737-700 tipi uçak pencere camının çatlaması sonucu, yön değiştirerek Cleveland’a zorunlu iniş yaptı.


Newark’a gitmek için Chicago’dan havalanan yolcu uçağının pencere camında, kalkıştan yaklaşık iki saat sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle çatlak oluştu. Çatlak yolcular arasında büyük paniğe neden olurken, uçağın kaptan pilotu, yön değiştirmeye karar vererek, Newark’a seyir halinde olan uçağı, Cleveland Havalimanı’na indirmeyi başardı.


Askeri uçak düştü
Öte yandan, ABD’de son haftalarda sıkça yaşanan uçak kazalarına bir başkası daha eklendi. Georgia eyaletine bağlı Savannah kentinde seyir halinde olan C 130 Herkül tipi askeri kargo uçağı, henüz belli olmayan bir nedenle düştü. Uçakta kaç mürettebat bulunduğu ve durumlarının ne olduğu açıklık kazanmadı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314