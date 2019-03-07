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ABD’de uyuşturucu, alkol ve intihar kaynaklı ölümlerde rekor artış

Gonca YAĞCI, () - Amerika Birleşik Devletleri’nde, alkol, uyuşturucu ve intiharlardan kaynaklanan ölümler 2017 yılında, resmi kayıtların tutulmaya başlandığı 1999 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. ABD’deki Hastalıklardan...

ABD’de uyuşturucu, alkol ve intihar kaynaklı ölümlerde rekor artış

Gonca YAĞCI, () - Amerika Birleşik Devletleri’nde, alkol, uyuşturucu ve intiharlardan kaynaklanan ölümler 2017 yılında, resmi kayıtların tutulmaya başlandığı 1999 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

ABD’deki Hastalıklardan Korunma ve Kontrol Merkezi’nin açıkladığı verilere göre, ülkedeki alkol, uyuşturucu ve intiharlardan kaynaklı ölümler 2017 yılında yüzde 43.9’dan yüzde 46.6’ya yükseldi.

Verilere göre, intihar ederek hayatına son verenlerin oranı her 100 bin kişide yüzde 4 artarak yüzde 13.9’dan yüzde 14.5’e çıktı. Bu oran, 10 yıl önce kaydedilenin ortalama iki katı düzeyindeydi.

USA Today’ın aktardığına göre, birçok eyalette alkol, uyuşturucu ve intihar kaynaklı ölümler 2017 yılında artış gösterirken Massachusetts, Oklahoma, Rhode Island, Utah ve Wyoming eyaletlerinde düşüşe geçti.

ABD’deki uyuşturucu kaynaklı ölüm vakarında aralarında fentanyl gibi narkotik ağrı giderici olarak kullanılan sentetik uyuşturucular yer alıyor. Bu çeşit uyuşturucudan kaynaklı ölümler son beş yılda 10’a katlandı.

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