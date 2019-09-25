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ABD’de Türk ailenin evi kundaklandı
ABD’nin New York şehrinde Türk ailenin evi kundaklandı. Garaj kısmında başlayan yangında yaralanan olmazken, bir otomobil hasar gördü. New York şehrinin Long Island bölgesinde yaşayan Türk ailenin evi kundaklandı. Yangın, evin garaj bölümünde...
DIŞ HABERLER 25.09.2019, 22:21
ABD’nin New York şehrinde Türk ailenin evi kundaklandı. Garaj kısmında başlayan yangında yaralanan olmazken, bir otomobil hasar gördü.
New York şehrinin Long Island bölgesinde yaşayan Türk ailenin evi kundaklandı. Yangın, evin garaj bölümünde yerel saatle 02.30 sıralarında çıktı. Olayda yaralanan olmazken, garaj ve içerisinde bulunan otomobilin hasar gördüğü belirtildi.
Yetkililer, yaptıkları incelemede sonucunda, kundaklamanın ırkçı ya da islamofobik nedenlerden olduğuna dair henüz bir kanıt bulunamadığını açıkladı.
New York şehrinin Long Island bölgesinde yaşayan Türk ailenin evi kundaklandı. Yangın, evin garaj bölümünde yerel saatle 02.30 sıralarında çıktı. Olayda yaralanan olmazken, garaj ve içerisinde bulunan otomobilin hasar gördüğü belirtildi.
Yetkililer, yaptıkları incelemede sonucunda, kundaklamanın ırkçı ya da islamofobik nedenlerden olduğuna dair henüz bir kanıt bulunamadığını açıkladı.
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