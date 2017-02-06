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ABD’de Trump'a karşı bir günlük genel grev hazırlığı

İstanbul, 6 Şubat () - ABD'li The Guardian gazetesi köşe yazarı Francine Prone'un "Trump'a karşı bir günlük genel grev" çağrısı, sosyal medyada ses getirdi. #NationalStrike hashtagi ile sosyal medya üzerinde paylaşılan çağrı...

ABD’de Trump'a karşı bir günlük genel grev hazırlığı

İstanbul, 6 Şubat () - ABD'li The Guardian gazetesi köşe yazarı Francine Prone'un "Trump'a karşı bir günlük genel grev" çağrısı, sosyal medyada ses getirdi. #NationalStrike hashtagi ile sosyal medya üzerinde paylaşılan çağrı gün geçtikçe yayılıyor.

Köşe yazarı Francine Prose’un geçtiğimiz pazartesi günü, "Trump yönetimi ve aldığı kararlara karşı, ne kadar inanmış, ne kadar güçlü ve neleri başarabileceğimizi gösteren, şiddet içermeyen bir genel grev’ çağrısı yaptı.

Prose köşesinde, “Kimsenin işe gitmediği, işini kaybetme riskini almamak koşuluyla, kimsenin tüketmediği, para harcamadığı, politik ve ekonomik gücümüzü gösterdiğimiz bir gün geçirelim” çağrısında bulunması üzerine aktivistler Başkanlık Günü’nden bir gün önce, bir günlük grev için 17 Şubat’ta karar kıldılar.

Köşesinde Trump karşıtı gösterileri destekleyen Prose, şu ana kadar gerçekleştirilmiş Trump karşıtı gösterilerin, onları görmezden gelip unutmak isteyenler tarafından görmezden gelindiğini ve unutulduğunu söyledi.

Genel bir grevin, hükümetin çevre ve sağlık konularındaki vurdumduymazlığını, dizginlenemeyen hırsını ve yaşama karşı saygısız tutumunu protesto etme konusunda en etkili yöntem olarak işaret eden Prose, şiddet içermeyen bir eylemin, karşısındakilere biraz sorun çıkarmadan başarıya ulaşabileceğini düşünmediğini söyledi.

17 Şubat’ta gerçekleştirilmesi önerilen genel grev henüz ilk aşamalarında ancak geçtiğimiz hafta boyunca gittikçe daha geniş kitlelere yayılarak ilgi çekti.

(Fotoğraflı)

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