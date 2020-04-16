ABD’de şaşırtan ölüm sayısı: 24 saatte 4 bin 931 can kaybı
ABD'de Koronavirüsü (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı açıklandı. Son verilere göre 24 saat içinde 4 bin 931 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 30 bin 990 oldu.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli John Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre, ABD’de şu ana kadar 639 bin 733 vaka bulunuyor.
Ülkede Koronavirüsü testi pozitif çıkan ve Koronavirüsü semptomları gösterirken hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saat için 4 bin 931 kişi daha artarak 30 bin 990’a yükseldi.
ŞÜPHELİ ÖLÜMLER DE KORONA OLARAK YAZILIYOR
Can kaybının artmasındaki temel gerekçe olarak, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin, ölmeden önce Korona semptomu gösteren kişileri de Koronavirüsünden öldüğü şeklinde kayıtlara geçirmesi gösteriliyor.
‘200 BİN İYİ SONUÇ’ DEMİŞTİ
Toplam can kaybının 30 bini geçtiği ülkede daha önce yapılan açıklamalarda 200 bin ölümün yaşanabileceği belirtilmişti.
ABD Başkanı Donald Trump, “Biz hiçbir şey yapmasaydık 2,2 milyon insanın ölmesi bekleniyordu ama bunun çok altında olan 100 bin ila 200 bin ölümle bu süreçten çıkarsak, iyi bir iş çıkardık demektir” demişti.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016