ABD’de otoyolda buzlanma: 50’ye yakın araç birbirine girdi, 1 ölü

ABD () - ABD’de bir TIR sürücüsü, Missouri eyaletindeki I-70 karayolunda oluşan buzlanma nedeniyle meydana gelen 50’ye yakın aracın karıştığı zincirleme kazayı kaydetti.

Kentucky’den Las Vegas’a seyreden TIR sürücüsü Jamon Weaver, I-70 otoyolunda buzlanma nedeni ile oluşan kazayı görerek yavaşladı ancak arkadan seyreden araçlar durumu fark edemeyince zincirleme kaza kaçınılmaz oldu. O anları ise Weaver cep telefonuna kaydetti.

50’ye yakın aracın karıştığı bu zincirleme kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.