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ABD’de on binler sokaklara döküldü

Nafiz Albayrak / New York, 1 Temmuz () - ABD Başkanı Donald Trump’ın, ülkeye kaçak yollarla giren ve "iltica başvurusu" yapmaya çalışan aileleri çocuklarından ayırmak için uyguladığı "sıfır hoşgörü" politikası, ABD’nin dört...

ABD’de on binler sokaklara döküldü

Nafiz Albayrak / New York, 1 Temmuz () - ABD Başkanı Donald Trump’ın, ülkeye kaçak yollarla giren ve "iltica başvurusu" yapmaya çalışan aileleri çocuklarından ayırmak için uyguladığı "sıfır hoşgörü" politikası, ABD’nin dört bir yanında on binlerce kişi tarafından protesto edildi. 

18 eyalet başsavcısının Trump yönetiminin uygulamasına karşı dava açmasının ardından, bu hafta sonu da onbinlerce kişi Trump yönetimini protesto etmek için sokaklara döküldü.

Trump’n Nisan ayında kamuoyuna duyurduğu ve ülkeye kaçak olarak gelen göçmen ailelerin sınırda zorla çocuklarından ayrılmalarına yol açan "sıfır tolerans" uygulaması ile bir insanlık dramına yol açarken, protestocular uygulamayı "insanlık dışı" ve "ABD anayasasına aykırı" olduğuna yönelik sloganlar attı.

ICE (Immigration and Customs Erforcement) olarak bilinen Göçmen ve Gümrük Polisi Teşkilatı’nın lağvedilmesini isteyen protestocular New York’ta Foley Meydanı’nda toplandıktan sonra, Brooklyn Köprüsü'nden yürüyerek Brooklyn’e geçti.

Ülkenin öteki kentlerinde de "bebek hapishanelerine hayır" diyerek Trump yönetiminin sıfır hoşgörü politikasına karşı çıkan protestoculara bazı milletvekilleri ve sanatçılar da destek verdi.

Ünlü film yıldızı Susan Sarandon, dün başkent Washington’da düzenlenen protesto gösterisinde polis tarafından gözaltına alındı.  

 

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