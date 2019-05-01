ABD’de öldürülen Türk akademisyenin katili yakalandı

ABD () – ABD’ye 2016 yılında tatil için giden ve silahlı saldırıda hayatını kaybeden Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Osman Darcan’ın katili yakalandı.
ABD’nin Florida eyaleti Orange Country Şerif Ofisi, 2016 yılında Orlando’da bir tatil köyünde işlenen cinayete dair Troy Sparrow’un (27) gözaltına aldığını duyurdu. Birinci derece cinayet ile suçlanan Sparrow; balayı için geldiği Orlando’da Doç. Dr. Osman Darcan’ın eşinin çantasını çalmaya çalışmış; eşini korumaya çalışan Doç. Dr. Darcan’ı silahla öldürmüştü.