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ABD’de öğrenciler "yaşam hakları" için yürüyecek

Nafiz Albayrak / New York, 19 Şubat () - ABD’nin Florida eyaletine bağlı Parkland kentinde geçen hafta Marjory Stoneman Douglas lisesinde meydana gelen ve çoğunluğu öğrenci 17 kişinin ölümü, 14 kişinin de yaralanması ile sonuçlanan silahlı...

ABD’de öğrenciler "yaşam hakları" için yürüyecek

Nafiz Albayrak / New York, 19 Şubat () - ABD’nin Florida eyaletine bağlı Parkland kentinde geçen hafta Marjory Stoneman Douglas lisesinde meydana gelen ve çoğunluğu öğrenci 17 kişinin ölümü, 14 kişinin de yaralanması ile sonuçlanan silahlı saldırının ardından, öğrenciler 24 Mart’ta düzenlenecek "Hayatlarımız İçin Yürüyüş" kampayasında sokaklara dökülecek.
Kampaynca başta başkent Washington olmak üzere, ABD’nin birçok kentinde düzenlenecek. Öğrenciler, politikacılara ülkede silah satışlarının daha çok denetlenmesi ve silah satışını destekleyen NRA’dan (Ulusal Silah Derneği) bağış kabul etmemeleri çağrısında bulunacak.
Marjory Stoneman Douglas lisesindeki silahlı saldırıdan kurtulan ve yürüyüşü düzenleyen öğrencilerden Cameron Kasky, yürüyüşün "kendi doğal yaşam hakları için" politikacılara uyarıda bulunmak istediklerini söyledi. Politikacılardan silahlı şiddeti önleme ve sonlandırmalarını sağlayacak yasal düzenlemeler yapmalarını istediklerini belirten Kasky, "Her bir kentte öğrenciler kendi yaşam haklarını haykırmak için sokaklara çıkacak. Bu Demokratlar yada Cumhuriyetçiler ile ilgili bir yürüyüş değil, bu yetişkinlerle ilgili bir yürüyüş. Bizi unuttuklarını anımsatacağız. Artık bizle yada bize karşı olduklarını anlama zamanı" dedi.
Florida eyaletinde geçen hafta meydana gelen silahlı saldırıda 19 yaşındaki Nikolas Cruz AR 15 tipi yarı otomatik silahla düzenlediği silahlı saldırıda 17 kişinin ölümüne, çok sayıda kişinin de yaralanmasına yol açmıştı.

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