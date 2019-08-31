ABD’de liseler arası maça silahlı saldırı: En az 10 yaralı

ABD’de Leflore ve Williamson liseleri arasında gerçekleşen Amerikan futbol maçı karşılaşması sonrası silahlı saldırı gerçekleşti. En az 10 yaralı olduğu ve 2 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Saldırı, Alabama eyaletinde yer alan Mobile kentinde iki lisenin Amerikan futbolu maçı karşılaşması sonrası gerçekleşti. Yerel medya, Ladd-Peebles Stadyum’unda meydana gelen saldırıda en az 10 kişinin yaralandığını ve yaralıların 15-18 yaş aralığında olduğunu yazdı. Polisin yaptığı açıklamada 2 kişinin gözaltına alındığı ve sorgulamalarının devam ettiği belirtildi.

Olayla ilgili polisin incelemesi sürüyor.