ABD’de küçük uçak, kalkış sırasında alev aldı. Kabin ekibi ve yolcular dahil 10 kişi yara almadan kurtuldu. Küçük uçak, ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Oroville bölgesindeki Oroville Havaalanı’nda kalkış sırasında yandı. Uçağın içerisindeki kabin ekibi ve yolculardan oluşan 10 kişinin kurtulduğu belirtildi. Uçağın ise tamamen hurdaya döndüğü duyuruldu.