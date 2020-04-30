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ABD’de Korona'dan ölenler 60 bini aştı
Korona virüsünün etkisindeki ABD'de açıklanan son verilere göre, 24 saat içinde bin 743 ölüm daha yaşandı. Ülkedeki toplam can kaybı 61 bin 609'a yükseldi.
DIŞ HABERLER 30.04.2020, 06:35 30.04.2020, 06:54 Murat Aydın
Korona virüsünün etkisindeki ABD'de açıklanan son verilere göre, 24 saat içinde bin 743 ölüm daha yaşandı. Ülkedeki toplam can kaybı 61 bin 609'a yükseldi.
Korona virüsü salgınında dünyanın en çok ölüm ve vaka görülen ülkesi haline gelen ABD’deki ölümler 60 bini aştı.
Korona salgınına kapılan bütün ülkelerin verilerini paylaşan Worldometers’a göre, ABD’deki toplam vaka sayısı 1 milyon 54 bin 166’ya çıkarken, 24 saat içinde yapılan testlerde 18 bin 401 yeni vaka tespit edildi.
Başkan Trump tarafından farklı ve tepki çeken tedavi yöntemleri tavsiyelerinin verildiği ülkede iyileşen hasta sayısı 144 bin 423 olarak açıklandı.
Ülkedeki Covid-19 hastalarından en az 18 bin 665’inin ise durumunun kritik olduğu ifade edildi.
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