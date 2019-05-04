ABD’de kimya fabrikasında patlama

ABD () – ABD’de bir kimya fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamada 4 kişinin yaralandığı belirtildi. Patlama anı bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Patlama, ABD’nin Illinois eyaletinde yer alan Lake bölgesindeki Waukegan şehrinde bulunan bir kimya fabrikasında meydana geldi. Silikon ürünleri üreten ‘AB Speciality Silicone’ şirketinin Sunset Bulvarı yakınlarında bulunan kimya tesisinde yerel saat ile 21:45 civarı meydana gelen patlamada 4 kişi yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yanı sıra Waukegan İtfaiye Birimi hemen patlamanın meydana geldiği bölgeye sevk edildi. İtfaiye Sözcüsünün de yaptığı açıklamada, patlama sırasında kaç kişinin çalışmakta olduğunun belirlenmeye çalışıldığı ve patlamanın nedeninin araştırıldığı belirtildi.