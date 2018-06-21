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ABD’de ilk F-35’in teslim töreni başladı

Tolga Özbek / Teksas, 21 Haziran () - Türkiye ile ABD arasında bir süredir ciddi kriz yaşanan F-35 savaş uçağı teslimat töreni, imalatçı Lockheed Martin şirketinin Fort Worth/Teksas’taki tesislerinde gerçekleştiriliyor. Geçtiğimiz mayıs...

ABD’de ilk F-35’in teslim töreni başladı

Tolga Özbek / Teksas, 21 Haziran () - Türkiye ile ABD arasında bir süredir ciddi kriz yaşanan F-35 savaş uçağı teslimat töreni, imalatçı Lockheed Martin şirketinin Fort Worth/Teksas’taki tesislerinde gerçekleştiriliyor.

Geçtiğimiz mayıs ayında ilk uçuşunu yapan ve Türk Hava Kuvvetleri için üretilen 18-0001 kuyruk numaralı uçak, törenle Türkiye’ye teslim ediliyor.

İlk uçağın tüm resmi işlemleri 11 Haziran'da tamamlanmıştı. 22 Haziran yani yarın da imal edilen ikinci uçağın resmi işlemleri tamamlanarak mülkiyeti Türkiye'ye geçecek.

Törenin ardından uçak Türk pilotların eğitimi için Arizona’da bulunan Luke Hava Üssü’ne gidecek. Eğitimlerin ardından uçakların Kasım 2019'dan itibaren Türkiye'ye dönmeye başlaması planlanıyor.

Türkiye, ilk iki uçağın siparişini 2012’de vermişti. Toplam opsiyonlarla birlikte 116 adet uçak alımının planlandığı projede şu ana kadar 30 uçağın kesin siparişi verildi. Radara yakalanmayan, yeni nesil radar ve atış sistemleri ile F-35’ler Türk Hava Kuvvetleri’nde F-4E 2020’lerin yerini alması planlanıyor.

Ancak uçağın teslim edilmemesi için bir süredir Amerikan Temsilciler Meclisi ve ardından Senato’da bazı girişimlerde bulunuldu. Savunma Bakanlığı Bütçe Yasa Tasarısı’nda Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füzesi alması nedeniyle F-35 teslimatı için çekinceler eklendi. Konuyla ilgili olarak Amerikan Savunma ve Dışişleri Bakanlığı 60 gün içinde rapor hazırlayacak. Bu raporun tamamlanmasına ve Senato alt kurullarına sunulmasına kadar Türkiye’ye FMS adlandırılan Yabancı Askeri Satışlar dondurulmuş durumda.

Yaşanan kriz nedeniyle Türkiye alt düzey katılımla F-35 töreninde yer alıyor. Savunma Sanayi Müsteşar Yardımcısı Serdar Demirel ile Genelkurmay Plan-Prensipler Başkanlığı’ndan Tümgeneral Reha Ufuk Er Fort Worth’da hazır bulunuyor. (Fotoğraflı)

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