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ABD’de II Dünya Savaşı döneminin uçağı düştü, 13 kişi sağ kurtuldu

Nafiz Albayrak / New York, 22 Temmuz () - ABD’nin Teksas eyaletine bağlı Burnet kasabasından, pilotla birlikte içinde bulunan 13 kişi ile havalanan İkinci Dünya Savaşı döneminden kalma Douglas C-47 tipi uçak kalkıştan kısa bir süre sonra...

ABD’de II Dünya Savaşı döneminin uçağı düştü, 13 kişi sağ kurtuldu

Nafiz Albayrak / New York, 22 Temmuz () - ABD’nin Teksas eyaletine bağlı Burnet kasabasından, pilotla birlikte içinde bulunan 13 kişi ile havalanan İkinci Dünya Savaşı döneminden kalma Douglas C-47 tipi uçak kalkıştan kısa bir süre sonra düştü.
Düşer düşmez alev alan uçakta bulunan yolcular küçük yaralarla kazayı atlatırken, bir yolcu helikopterle hastaneye kaldırıldı. “Bluebonnet Belle” tipi uçağın düşüş görüntüsü, apronda bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, Teksas’ın orta bölgelerinde bulunan Burnet kasabasındaki bir havaalanından hava gösterisine katılmak için Wisconsin eyaletine bağlı Oetkosh kasabasına gitmek üzere havalanan uçak, kalkıştan hemen sonra keskin bir şekilde sol kanadı üzerine doğru eğilmeye başladı. Sol kanadın piste çarpmasıyla birlikte savrularak sürüklenmeye başlayan uçak daha sonra alev aldı. Uçakta bulunan pilot ile yolcular, ilk yardım ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile sağ olarak kurtarılırken, bir yolcu helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Görüntü dökümü:

Uçağın kalkış ve düşüş anları 

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