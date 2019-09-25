Flaş HaberAdana'da polis aracına bombalı saldırı
Son Dakika
ABD’de elektronik sigara 9’uncu canı aldı
ABD’de ülke genelinde elektronik sigaraya bağlı ölüm sayısı, Kansas eyaletinde bir kişinin daha ölümüyle 9’a çıktı. Kansas Valisi Laura Kelly tarafından yapılan yazılı açıklamada, eyalet genelinde elektronik sigaraya bağlı 2’nci...
DIŞ HABERLER 25.09.2019, 09:21
ABD’de ülke genelinde elektronik sigaraya bağlı ölüm sayısı, Kansas eyaletinde bir kişinin daha ölümüyle 9’a çıktı.
Kansas Valisi Laura Kelly tarafından yapılan yazılı açıklamada, eyalet genelinde elektronik sigaraya bağlı 2’nci ölümün gerçekleştiği ve Kansas Eyaleti Sağlık ve Çevre Merkezi’nin elektronik sigaralar hakkında bir çalışma başlattığını duyurdu. Kansas’ta ölümler dâhil 9 vaka kayıtlara geçti ve vakaların elektronik sigarada kullanılan likitlerden kaynaklandığı belirtildi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin açıkladığı verilere göre, elektronik sigara bağlantılı vakaların sayısının 530 olduğu bildirildi.
Vali Kelly tarafından elektronik sigaraya bağlı etkileri araştırmakla görevlendirilen Dr. Lee Norman ve ekibinin, yarın ABD Kongresi’nde elektronik sigaranın etkileri üzerine açıklama yapacakları bildirildi. Dr. Norman konuyla ilgili “Elektronik sigaralar devlet tarafından kontrol edilmiyor, dolayısıyla içlerinde ne olduğunu bilmiyoruz” dedi.
Kansas Valisi Laura Kelly tarafından yapılan yazılı açıklamada, eyalet genelinde elektronik sigaraya bağlı 2’nci ölümün gerçekleştiği ve Kansas Eyaleti Sağlık ve Çevre Merkezi’nin elektronik sigaralar hakkında bir çalışma başlattığını duyurdu. Kansas’ta ölümler dâhil 9 vaka kayıtlara geçti ve vakaların elektronik sigarada kullanılan likitlerden kaynaklandığı belirtildi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin açıkladığı verilere göre, elektronik sigara bağlantılı vakaların sayısının 530 olduğu bildirildi.
Vali Kelly tarafından elektronik sigaraya bağlı etkileri araştırmakla görevlendirilen Dr. Lee Norman ve ekibinin, yarın ABD Kongresi’nde elektronik sigaranın etkileri üzerine açıklama yapacakları bildirildi. Dr. Norman konuyla ilgili “Elektronik sigaralar devlet tarafından kontrol edilmiyor, dolayısıyla içlerinde ne olduğunu bilmiyoruz” dedi.
19°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 25 Eylül 2019
|İmsak
|05:23
|Güneş
|06:48
|Öğle
|13:01
|İkindi
|16:23
|Akşam
|19:04
|Yatsı
|20:23
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|10
|3. Gazişehir
|5
|10
|4. Sivasspor
|5
|8
|5. Denizlispor
|5
|8
|6. Çaykur Rizespor
|5
|8
|7. Galatasaray
|5
|8
|8. Malatyaspor
|5
|7
|9. Trabzonspor
|5
|6
|10. Konyaspor
|5
|6
|11. Beşiktaş
|5
|5
|12. Başakşehir
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Antalyaspor
|5
|5
|15. Ankaragücü
|5
|5
|16. Kasımpaşa
|5
|4
|17. Kayserispor
|5
|3
|18. Gençlerbirliği
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|10
|2. Akhisar Bld.Spor
|5
|10
|3. Adana Demirspor
|5
|9
|4. Fatih Karagümrük
|5
|9
|5. Keçiörengücü
|5
|9
|6. Bursaspor
|5
|9
|7. Hatayspor
|5
|8
|8. Altay
|5
|8
|9. Balıkesirspor
|5
|7
|10. Erzurum BB
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. İstanbulspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|5
|4
|16. Boluspor
|5
|2
|17. Giresunspor
|5
|2
|18. Eskişehirspor
|5
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|18
|2. Man City
|6
|13
|3. Leicester City
|6
|11
|4. Arsenal
|6
|11
|5. West Ham
|6
|11
|6. Bournemouth
|6
|10
|7. Tottenham
|6
|8
|8. M. United
|6
|8
|9. Burnley
|6
|8
|10. Sheffield United
|6
|8
|11. Chelsea
|6
|8
|12. Crystal Palace
|6
|8
|13. Southampton
|6
|7
|14. Everton
|6
|7
|15. Brighton
|6
|6
|16. Norwich City
|6
|6
|17. Newcastle
|6
|5
|18. Aston Villa
|6
|4
|19. Wolverhampton
|6
|4
|20. Watford
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Granada
|6
|11
|2. Athletic Bilbao
|5
|11
|3. Real Madrid
|5
|11
|4. Barcelona
|6
|10
|5. Real Sociedad
|5
|10
|6. Sevilla
|5
|10
|7. Atletico Madrid
|5
|10
|8. Villarreal
|6
|8
|9. Real Betis
|6
|8
|10. Osasuna
|5
|7
|11. Levante
|6
|7
|12. Getafe
|5
|6
|13. Real Valladolid
|6
|6
|14. Valencia
|5
|5
|15. Deportivo Alaves
|5
|5
|16. Celta de Vigo
|5
|5
|17. Mallorca
|5
|4
|18. Espanyol
|5
|4
|19. Eibar
|5
|2
|20. Leganés
|5
|1