ABD’de Danua cinsi köpek yeşil yavru doğurdu

ABD’nin Kolorado eyaletinde Caddy Williams adlı bir kişiye ait olan 3 yaşındaki Danua cinsi köpek, yeşil yavru doğurdu.

ABD’nin Kolorado eyaletinde yaşayan Caddy Williams adlı bir kişinin ‘Great Dane’ isimli Danua cinsi köpeği 9 yavru doğurdu. Yavrulardan en sonuncusunun yeşil renkte doğduğunu söyleyen Williams, “Karanlıktı. İlk baktığımda ne olduğunu anlamadım. Kirli olduğunu düşündüm ve yavruyu yıkadım. Tekrar baktığımda renginin değişmediğini fark ettim” dedi. Yavrunun yeşil renkte doğmasının sebebinin safra kesesinde biliverdin isimli pigment olduğu açıklanırken, bunun kalıcı bir durum olmadığı ve yavrunun gayet sağlıklı olduğu belirtildi.