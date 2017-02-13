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ABD’de bir pilot garip davranışları yüzünden seferden alındı

İstanbul, 13 Şubat () –United Airlines sözcüsü Charlie Hobart tarafından yapılan açıklamaya göre, havayolu şirketinin Austin San Francisco seferini yapacak pilotlarından biri uçuştan azledildi. Pilotun uçağa "günlük kıyefetlerle"...

ABD’de bir pilot garip davranışları yüzünden seferden alındı

İstanbul, 13 Şubat () –United Airlines sözcüsü Charlie Hobart tarafından yapılan açıklamaya göre, havayolu şirketinin Austin San Francisco seferini yapacak pilotlarından biri uçuştan azledildi.

Pilotun uçağa "günlük kıyefetlerle" bindiğini belirten Hobart, “Çalışanlarımızı en yüksek standartlara tabi tutuyoruz ve bu yüzden Austin San Francisco uçuşunu yapacak pilotumuzu seferden aldık. Sefer, yeni bir pilot ve yeni bir ekiple gerçekleştirildi” dedi.

Yolcuların sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda, pilotun uçağa bindikten sonra, "boşanma davası ve başkanlık seçimleri" hakkında bağırarak konuştuğu ve ağlamaya başladığı belirtildi.

Uçağın yolcularından Randy Reiss, durumu korkutucu olarak tarif etti. Pilotun boşanma süreciyle ilgili bir süre konuştuktan sonra ağlamaya başladığını ve uçuş için hazır olmadığını söyledi.

Yolcular tarafından Youtube’a yüklenen videolardan birinde pilotun yolculara, “Merak etmeyin, bugün uçağı kopilotum uçuracak; o bir erkek. Kendinizi güvende hissetmiyorsanız uçağı terk edebilirsiniz, aksi takdirde kalkışa hazırız” dediği ve bu anons sonrasında yolculardan birinin ayağa kalkarak uçaktan inmeyi talep ettiği görülüyor.

Hobart’ın yaptığı açıklamaya göre, uçuş iki saatlik bir rötarın ardından gerçekleştirildi. Hobart, “Onu (pilot) uçuştan aldık ve bu konuyu onunla görüşeceğiz” dedi.

(Fotoğraflı)

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