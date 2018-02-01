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ABD’de bir öğrenci okulda ateş açtı

ABD’nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde, bir kız öğrenci sınıfta arkadaşlarının üzerine kurşun yağdırdı.

ABD’de bir öğrenci okulda ateş açtı

ABD’nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde, bir kız öğrenci sınıfta arkadaşlarının üzerine kurşun yağdırdı.

Sal Castro Ortaokulu’nda meydana gelen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre, bir kız bir de erkek öğrenci yaralandı. Yaralılardan 15 yaşındaki erkek öğrencinin durumunun ağır olduğu, sınıfta arkadaşlarını kurşun yağmuruna tutan kız öğrencinin ise gözaltına alındığı belirtildi.
Okul, çok sayıda polis ve ilk yardım araçları ile kuşatıldı.

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