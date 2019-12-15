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ABD’de bir AVM’de silah sesleri: 1 yaralı
ABD’nin Georgia eyaletindeki bir AVM’de çıkan kavgada silah sesleri duyuldu. AVM içerisindeki insanların panik halinde kaçışmaları anbean kaydedildi. Georgia eyaletindeki Atlanta kentinde bulunan Cumberland adlı AVM’de kavga çıktı. Kavgada...
DIŞ HABERLER 15.12.2019, 15:55
ABD’nin Georgia eyaletindeki bir AVM’de çıkan kavgada silah sesleri duyuldu. AVM içerisindeki insanların panik halinde kaçışmaları anbean kaydedildi.
Georgia eyaletindeki Atlanta kentinde bulunan Cumberland adlı AVM’de kavga çıktı. Kavgada bir kişinin ateş açmasıyla, AVM’de büyük panik yaşandı. Polis, olayın silahlı saldırı olmadığını 3 kişinin karıştığı bir kavga sırasında silahın ateşlendiğini ve 1 kişinin yaralandığını açıkladı.
Yerel medya, silahlı şüphelinin olay yerinden kaçtığını, polisin ise olaya ilişkin soruşturma başlattığını duyurdu.
Georgia eyaletindeki Atlanta kentinde bulunan Cumberland adlı AVM’de kavga çıktı. Kavgada bir kişinin ateş açmasıyla, AVM’de büyük panik yaşandı. Polis, olayın silahlı saldırı olmadığını 3 kişinin karıştığı bir kavga sırasında silahın ateşlendiğini ve 1 kişinin yaralandığını açıkladı.
Yerel medya, silahlı şüphelinin olay yerinden kaçtığını, polisin ise olaya ilişkin soruşturma başlattığını duyurdu.
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