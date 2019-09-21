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ABD’de barda silahlı saldırı: 2 ölü, 9 yaralı

ABD’nin Güney Karolina eyaletinde bir bara düzenlenen silahlı saldırı sonucunda 2 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi yaralandı. Olay, Güney Karolina eyaletine bağlı Lancaster County bölgesinde meydana geldi. Old Skool Sports Bar isimli mekânda...

DIŞ HABERLER 21.09.2019, 22:09
ABD’de barda silahlı saldırı: 2 ölü, 9 yaralı
ABD’nin Güney Karolina eyaletinde bir bara düzenlenen silahlı saldırı sonucunda 2 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi yaralandı.

Olay, Güney Karolina eyaletine bağlı Lancaster County bölgesinde meydana geldi. Old Skool Sports Bar isimli mekânda meydana gelen silahlı saldırı sonucunda 2 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi yaralandı. Polis, saldırının bir ya da birkaç kişi tarafından gerçekleştiğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Olayın, yerel bir ihtilaftan kaynaklanan bir silahlı saldırı olabileceği bildirildi. Lancaster County Polis Departmanı sözcüsü Douglas Barfeild Jr, “Şüpheli ve kurbanlardan birinin bir süredir devam eden bir ihtilaf yaşadığına dair bilgimiz var. Bunun, rastgele bir kişinin silahla girip rastgele bir yerde gerçekleştirdiği bir saldırı olduğunu düşünmüyoruz” ifadelerini kullandı.

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