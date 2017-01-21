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ABD Yönetimi, BM eski Genel Sekreteri Ban Ki Moon'un kardeşinin tutuklamasını istedi

Nafiz ALBAYRAK, NEW YORK,() - ABD'nin New York Güney Bölgesi Başsavcısı Preet Bharara'nın eski Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki Moon'un kardeşi ile yeğeni hakkında rüşvet ve yolsuzluk iddiasıyla federal mahkemede dava açmasının...

ABD Yönetimi, BM eski Genel Sekreteri Ban Ki Moon'un kardeşinin tutuklamasını istedi

Nafiz ALBAYRAK, NEW YORK,() - ABD'nin New York Güney Bölgesi Başsavcısı Preet Bharara'nın eski Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki Moon'un kardeşi ile yeğeni hakkında rüşvet ve yolsuzluk iddiasıyla federal mahkemede dava açmasının ardından, ABD yönetimi Güney Kore'den Ban Ki Moon'un kardeşi Ban Ki Sang'ı tutuklamasını istedi.

Ban Ki Moon'un yeğeni Joo Hyun Bahn geçtiğimiz günlerde New York'ta gözaltına alınmıştı. New York Güney Bölgesi Başsavcısı Preet Bharara Birleşmiş Milletler'de şok etkisi yaratan iddianameyle ilgili olarak, "Baba-oğul sanık Ban Ki Sang ve Joo Hyun Bahn, Vietnam'da 72 katlı bir gökdelen için 800 milyon dolarlık bir anlaşmayı bitirmek için bir yabancı yetkiliye rüşvet teklifinde bulundu. Fakat Malcolm Harris, rüşvet parasını aldı ve cebine attı. Bu iddia edilen rüşvet ve dolandırıcılık planı dürüst ve şeffaflığa inanan herkesi rahatsız ediyor. New York'a uluslararası yolsuzluk getirenlerin Amerikan adalet ve güvenlik güçlerinden kaçamayacaklar" demişti.

Ban'ın kardeşi Ban Ki Sang ve oğlu Joo Hyun Ban (Dennis); rüşvet vermek, Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Yasasını (FCPA) ihlal etmek, kara para aklama, dolandırıcılık ve kimlik hırsızlığı suçlamalarıyla New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesinde yargılanacaklar.

BM eski Genel Sekreteri Ban Ki Moon, görevini 1 Ocak'ta yeni genel sekreter Antonio Guterres'e devretmişti.

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