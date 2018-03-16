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ABD'ye ait askeri helikopter Irak'ta düştü

ABD'ye ait içinde 7 kişinin bulunduğu HH-60 tipi Pave Hawk tipi askeri helikopter, Irak'ın Suriye sınırı yakınlarında düştü.

ABD'ye ait askeri helikopter Irak'ta düştü

ABD'ye ait içinde 7 kişinin bulunduğu HH-60 tipi Pave Hawk tipi askeri helikopter, Irak'ın Suriye sınırı yakınlarında düştü.
Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre, içinde 7 kişinin bulunduğu ABD'ye ait HH-60 tipi Pave Hawk tipi askeri helikopter Irak'ın Suriye sınırı yakınlarında düştü. Helikopterde bulunanların akıbeti henüz belli olmazken, ABD Savunma Bakanlığı kaynakları helikopterin düşme nedeninin düşman ateşi sonucu olduğunun sanılmadığını açıkladı. Arama-kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiği belirtilirken, helikopterin neden düştüğünü belirlemek için inceleme başlatılacağı belirtildi.

IRAK'TAN DÜŞEN HELİKOPTERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

ABD'ye ait içinde 7 kişinin bulunduğu HH-60 tipi Pave Hawk tipi bir askeri helikopterin, Irak'ın Suriye sınırı yakınlarında düştüğü olayla ilgili Irak'tan açıklama yapıldı. İlk belirlemelere göre, teknik hata nedeniyle düştüğü belirtilen açıklamada helikopterde bulunanlardan hayatını kaybedenlerin olduğu kaydedildi.

Ortak Operasyonlar Komutanlığı'na bağlı Emniyet Medya Merkezi, Irak'ın batısında Anbar iline bağlı Suriye sınırındaki El Kaim İlçesi'nde Irak güvenlik güçlerine destek veren Uluslararası Koalisyona ait bir helikopterin düştüğünü duyurdu. Helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin bulunduğu belirtilen açıklamada, "Irak ordusuna ait 8. Alay timleri helikopterin düştüğü bölgeye ulaştı ve tahliye yaptı. Yapılan ilk incelemelere göre, helikopter teknik hata yüzünden düştü" ifadeleri kullanıldı.

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