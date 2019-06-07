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ABD ve Rus savaş gemileri çarpışmanın eşiğinden döndü

Filipinler, () – ABD Deniz Kuvvetleri resmi hesabından paylaşılan görüntülerde, Rus savaş gemisinin, ABD savaş gemisine çok yakın manevra yaptığı görüldü. ABD Deniz Kuvvetleri yaşanan olayı, “Emniyetsiz ve profesyonellik dışı” olarak...

ABD ve Rus savaş gemileri çarpışmanın eşiğinden döndü

Filipinler, () – ABD Deniz Kuvvetleri resmi hesabından paylaşılan görüntülerde, Rus savaş gemisinin, ABD savaş gemisine çok yakın manevra yaptığı görüldü. ABD Deniz Kuvvetleri yaşanan olayı, “Emniyetsiz ve profesyonellik dışı” olarak değerlendirdi.

Olay, Filipinler'in doğusundaki Filipinler Denizi’nde gerçekleşti. ABD Deniz Kuvvetleri resmi web sitesinden paylaşılan görüntülerde, Rus savaş gemisi UDALOY I DD 572’nin, ABD savaş gemisi USS Chancellorsville CG-62’ye yaklaşık 15-20 metrelik bir mesafeden manevra yaptığı görüldü.

ABD Deniz Kuvvetleri, resmi sitesinden yapılan açıklamada, “Rus savaş gemisi DD572, ABD USS Chancellorsville savaş gemisine arkadan yaklaşarak, ABD gemisinin sağına doğru çok yakın mesafeden manevra yapmıştır. Bu tehlikeli hareket, USS Chansellorville gemisinin olası çarpışmayı önlemek adına tüm motorlarını kapatmasına neden olmuştur. Rusya’nın bu olaydaki tehlikeli ve profesyonellik dışı yaklaşımı, Denizindeki Çarpışmaları Önleme Uluslararası Yönetmelikleri’ne (COLREG) aykırıdır” ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü
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-Rus savaş gemisinin yakın mesafeden yaptığı manevranın görüntüsü

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