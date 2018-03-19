ABD ve iki Kore'nin yetkilileri Finlandiya’da bir araya gelecek

Deniz Kılınç / İstanbul, 19 Mart () – ABD, Güney Kore ve Kuzey Kore yetkilileri nükleer silahlanmanın önüne geçilmesi için Finlandiya’da bir araya gelecek.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı’nın CNN’e yaptığı açıklamada, toplantıda Güney Kore devlet yetkililerinin yanı sıra nükleer silah uzmanlarının da yer alacağı duyurulurken, Finlandiya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Kimmo Lahdevirta görüşmeler sırasında ABD’den devlet yetkilisi olmayan katılımcıların yer alacağını söyledi.

Görüşmelerle ilgili detaylar henüz paylaşılmazken, ABD’den katılacak olan yetkililerin devlet yetkilisi olmama sebebinin Kuzey Kore’nin resmi olarak ABD’yi tanımıyor oluşu olduğu söylendi.