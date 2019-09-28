ABD Ukrayna Özel Temsilcisi Kurt Volker istifa etti

ABD Ukrayna Özel Temsilcisi Kurt Volker, Trump-Zelenskiy telefon görüşmesi soruşturmasında adı geçtiği için istifa etti.State Press gazetesinde yer alan haberde ABD Ukrayna Özel Temsilcisi Kurt Volker’ın, ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelensky arasında geçen telefon görüşmesine dair başlatılan soruşturmada adı geçtiği için istifa ettiği belirtildi.Rapora göre, Volker, Trump’ın avukatı Rudy Giuliani ile Ukraynalı yetkililerin görüşme yapmasına yardım etti ve Volker ayrıca Ukraynalı yetkililere Trump’ın talepleri konusunda yardımda bulunmak için Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gitti.

TRUMP’IN AZİL SORUŞTURMASI

Temsilciler Meclisi’nin Demokrat vekilleri ile görüştükten sonra basına açıklamalarda bulunan Pelosi, Trump’ın görevden azledilmesi için resmi girişimde bulunduklarını duyurmuştu. Pelosi bu girişime gerekçe olarak da Trump’ın Temmuz ayında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı ve 2020 başkanlık seçimlerindeki siyasi rakibi Joe Biden’in Ukrayna’da araştırılmasını istediği telefon görüşmesini göstermişti. Pelosi açıklamasında, "Trump, yaptıklarının hesabını vermeli. Hiç kimse hukukun üzerinde değildir" ifadelerini kullanmıştı.