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ABD Ticaret Bakanı'ndan NAFTA'nın iptali için ilk adım

Washington, 18 Mayıs, () - ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, yaptığı yazılı açıklamada, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nı (NAFTA) yeniden ele alacaklarını açıkladı. Bakan Ross açıklamasında, "Sadece Kongre'ye değil, tüm...

ABD Ticaret Bakanı'ndan NAFTA'nın iptali için ilk adım

Washington, 18 Mayıs, () - ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, yaptığı yazılı açıklamada, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nı (NAFTA) yeniden ele alacaklarını açıkladı.

Bakan Ross açıklamasında, "Sadece Kongre'ye değil, tüm ticari ortaklarımıza bildirmek isteriz ki, özgür ve adil ticaret, ABD için yeni standarttır. NAFTA'nın imzalanmasından beri, üretim endüstrisinin yok olduğunu, fabrikaların kepenk kapattığını ve sayısız işçinin işsiz kaldığını gördük. Başkan Trump bunu değiştirecek," ifadelerini kullandı.

Başkan Trump, Büyükelçi Lighthizer ve Meksika ile Kanadalı mevkidaşlarıyla bu konuda çalışma yürütmek için sabırsızlandığını belirten Ross, "tüm taraflar için adil ve faydalı bir çözüm bulmak istediklerini" söyledi.

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