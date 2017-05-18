Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bakan Soylu: Bu kış bin 100 mağara ve sığınaklarını etkisiz hale getirdik
Bakan Soylu, teröre vurulan darbe...
Derin Tarih dergisine toplatma kararı
Derin Tarih dergisine toplatma
Dolar, 3.40’ı geçti
Dolar, 3.40’ı geçti
Temel Karamollaoğlu: İslam birliği kurulacaktır
İstanbul'un Fethi İzmit'te kutlandı

ABD, Suriye askeri araçlarını bombaladı

Washington, 18 Mayıs, () - Suriye'de An Tanf'taki bir üssün yakınlarında ABD koalisyon güçleri, "çatışmasızlık bölgesini ihlal ettiği" gerekçesiyle Esad rejimine bağlı birlikleri vurdu. ABD koalisyon sözcülüğünün de doğruladığı...

ABD, Suriye askeri araçlarını bombaladı

Washington, 18 Mayıs, () - Suriye'de An Tanf'taki bir üssün yakınlarında ABD koalisyon güçleri, "çatışmasızlık bölgesini ihlal ettiği" gerekçesiyle Esad rejimine bağlı birlikleri vurdu.

ABD koalisyon sözcülüğünün de doğruladığı hava saldırısında, iki Amerikan uçağı, çatışmasızlık bölgesini ihlal ettiği iddia edilen askeri araçların üzerine, "geri dönmelerini sağlamak amacıyla güç gösterisi" için gönderildi.

Koalisyon yetkililerinin açıklamasına göre, araçların durmaması üzerine gönderilen iki uçak, askeri araçları bombaladı.

Dün gece An Tanf'a doğru hareketlenen, Suriye'ye ait 20 askeri aracın tespit edildiği, bu araçlardan 13'ünün çatışmasızlık bölgesi sınırına girdikleri belirtildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246