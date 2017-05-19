ABD Senatosu’ndan Erdoğan’a mektup: Sorumluları bulun

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK () - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek için geldiği başkent Washington’da, Türk Büyükelçiliği önünde, Erdoğan’ın korumalarının da katıldığı kavga olayına ilişkin tepkiler durulmadı.



Amerikan medyası, Erdoğan yandaşları ile korumalarının, PKK yanlısı grupla tutuştuğu kavgaya geniş yer verirken, Demokrat Partili Senatör Dianne Feinstein ve Cumhuriyetçi Partili John McCain, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ortak bir mektup göndererek, barışçıl protestoculara şiddetle saldıran görevlilerin sorumlu tutulmaları yönünde çağrıda bulundu.



Senatörler, Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç’ın konutu önünde yaşanan olayların ABD yasaları ve düşünce özgürlüğü kapsamında kabul edilemez olduğunu belirtti ve ‘Ne yazık ki, bu olaylar hükümetin basın, etnik azınlık gruplar ve muhaliflere nasıl davrandığını yansıtıyor’ görüşünü savundu.

California’dan Demokrat Parti Milletvekili Ed Royce da, ADB Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve Adalet Bakanı Jeff Sessions’a yolladığı mektupla, Erdoğan’ın korumaları hakkında yasal işlem başlatılmasını istedi. Royce mektubunda korumaların barışçıl gösteri yapan kişilere saldırdıklarını, yere yıkılanlarını kafalarına tekme attıklarını, haklarında yasal işlem yapılması gerektiğini belirtti. Royce, ‘Bu davranış, son yıllarda Türk demokrasisine büyük zarar veren siyasi aktivistler, gazeteciler ve dini özgürlüğe yönelik geniş çaplı darbelerin göstergesidir. Bu şiddet eylemlerinin hoş karşılanmayacağına dair açık bir mesaj göndermek için, bu kişilere karşı tüm cezai yaptırımların uygulanması gerek’ dedi.

Washington polis yetkilileri de 9 kişinin yaralandığı, 2 kişinin de gözaltına alındığı olayların görüntü ve fotoğraflarının incelendiğini, ABD Dışişleri Bakanlığı ve Gizli Servis ile işbirliğinde çalıştıklarını, kimliği belirlenen kişiler hakkında soruşturma başlatılacağını açıkladı.