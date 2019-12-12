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ABD Senatosu, 1915 olaylarını ‘Ermeni Soykırımı’ olarak niteleyen tasarıyı kabul etti
ABD Senatosu, 1915 olaylarını ‘Ermeni Soykırımı’ olarak niteleyen tasarıyı geçirdi. Senato, dördüncü kez oylanan tasarıyı oy birliği ile kabul etti. ABD Senatosu, 1915 olaylarını ‘Ermeni Soykırımı’ olarak niteleyen tasarıyı geçirdi....
DIŞ HABERLER 12.12.2019, 21:57
ABD Senatosu, 1915 olaylarını ‘Ermeni Soykırımı’ olarak niteleyen tasarıyı geçirdi. Senato, dördüncü kez oylanan tasarıyı oy birliği ile kabul etti.
ABD Senatosu, 1915 olaylarını ‘Ermeni Soykırımı’ olarak niteleyen tasarıyı geçirdi. Tasarı daha önce Temsilciler Meclisi’nde 11’e karşı 405 oyla kabul edilmiş ancak 3 kez Senato tarafından engellenmişti. Bu kez tasarı, Senato’da kabul edildi. New Jersey Senatörü Bob Menendez haberi Twitter hesabında paylaştı. Menendez paylaşımında, “Ermeni Soykırımını tanıma ve anma kararımız ABD Senatosu’ndan yeni geçti” yazdı.
ABD Senatosu, 1915 olaylarını ‘Ermeni Soykırımı’ olarak niteleyen tasarıyı geçirdi. Tasarı daha önce Temsilciler Meclisi’nde 11’e karşı 405 oyla kabul edilmiş ancak 3 kez Senato tarafından engellenmişti. Bu kez tasarı, Senato’da kabul edildi. New Jersey Senatörü Bob Menendez haberi Twitter hesabında paylaştı. Menendez paylaşımında, “Ermeni Soykırımını tanıma ve anma kararımız ABD Senatosu’ndan yeni geçti” yazdı.
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