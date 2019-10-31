ABD Savunma Bakanlığı Irak’ta bir askerin öldüğünü duyurdu

ABD Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada, 23 yaşındaki bir askerin 3 gün önce Irak’ta ‘çatışma harici bir olayda’ hayatını kaybettiği ve olayın araştırıldığı duyuruldu.



Bakanlığın yaptığı açıklamada, Montana eyaletinin Billings şehrinden gelen “Nathaneil G. Irish (23), Irak’ın Taji Kampı’nda gerçekleşen çatışma harici bir olayda 27 Ekim 2019’da öldü. Olay araştırılıyor” ifadeleri yer aldı.