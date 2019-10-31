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ABD Savunma Bakanlığı Irak’ta bir askerin öldüğünü duyurdu
ABD Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada, 23 yaşındaki bir askerin 3 gün önce Irak’ta ‘çatışma harici bir olayda’ hayatını kaybettiği ve olayın araştırıldığı duyuruldu. Bakanlığın yaptığı açıklamada, Montana eyaletinin...
DIŞ HABERLER 30.10.2019, 15:44
ABD Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada, 23 yaşındaki bir askerin 3 gün önce Irak’ta ‘çatışma harici bir olayda’ hayatını kaybettiği ve olayın araştırıldığı duyuruldu.
Bakanlığın yaptığı açıklamada, Montana eyaletinin Billings şehrinden gelen “Nathaneil G. Irish (23), Irak’ın Taji Kampı’nda gerçekleşen çatışma harici bir olayda 27 Ekim 2019’da öldü. Olay araştırılıyor” ifadeleri yer aldı.
Bakanlığın yaptığı açıklamada, Montana eyaletinin Billings şehrinden gelen “Nathaneil G. Irish (23), Irak’ın Taji Kampı’nda gerçekleşen çatışma harici bir olayda 27 Ekim 2019’da öldü. Olay araştırılıyor” ifadeleri yer aldı.
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