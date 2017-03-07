ABD Savunma Bakanlığı heyeti Kazakistan askeri eğitim merkezini ziyaret etti

Güldana Nabiyeva / Astana, 7 Mart, () - Kazakistan güneyinde bulunan Almatı eyaletindeki İliyisk askeri eğitim merkezini ABD Savunma Bakanlığı heyeti ziyaret etti.
Merkezi komünikasyon dairesinin resmi sözcüsü Murat Jumanbay, düzenlenen basın toplantısında, ziyaretin “Bozkır Kartalı-2017” askeri eğitim tatbikatına hazırlık kapsamında 6-7 Mart tarihlerinde gerçekleştirildiğini açıkladı.
“Bozkır Kartalı” tatbikatı, yılda bir kez düzenleniyor. Barışçıl amaçlı operasyona, 2013 yılından itibaren Türkiye, ABD, İngiltere, Afganistan, Fransa, Kırgızistan, Tacikistan ve Nepal askerileri katılmıştır.
(Fotoğraflı)
Güldana Nabiyeva / Astana, 7 Mart, () - Kazakistan güneyinde bulunan Almatı eyaletindeki İliyisk askeri eğitim merkezini ABD Savunma Bakanlığı heyeti ziyaret etti.