ABD Savunma Bakanlığı heyeti Kazakistan askeri eğitim merkezini ziyaret etti

Güldana Nabiyeva / Astana, 7 Mart, () - Kazakistan güneyinde bulunan Almatı eyaletindeki İliyisk askeri eğitim merkezini ABD Savunma Bakanlığı heyeti ziyaret etti.

Merkezi komünikasyon dairesinin resmi sözcüsü Murat Jumanbay, düzenlenen basın toplantısında, ziyaretin “Bozkır Kartalı-2017” askeri eğitim tatbikatına hazırlık kapsamında 6-7 Mart tarihlerinde gerçekleştirildiğini açıkladı.

“Bozkır Kartalı” tatbikatı, yılda bir kez düzenleniyor. Barışçıl amaçlı operasyona, 2013 yılından itibaren Türkiye, ABD, İngiltere, Afganistan, Fransa, Kırgızistan, Tacikistan ve Nepal askerileri katılmıştır.

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