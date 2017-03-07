ABD Savunma Bakanlığı, Antalya toplantısından fotoğraf paylaştı

ABD, 7 Mart () - ABD Savunma Bakanlığı (PENTAGON), Rusya, Türkiye ve ABD Genelkurmay Başkanları'nın Antalya'da düzenlediği toplantıya dair fotoğraf yayınladı. Bakanlığın sitesinde fotoğrafla birlikte yayınlanan içerikte Genelkurmay başkanlarının Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeleri değerlendirmek üzere bir araya geldiği belirtildi. Pentagon'ın internet sitesinde paylaşılan haberde, üç ülke yetkililerinin, Irak ve Suriye'de IŞİD'e karşı başarı elde etmede ortak iletişimin önemine dikkat çektikleri, özellikle Menbiç ve El Bab yakınlarındaki operasyonların yoğunlaşmasıyla, farklı cephelerin ve tarafların olduğu kalabalık bir savaş meydanının ortaya çıktığı belirtildi.