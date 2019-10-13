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ABD Savunma Bakanı: Suriye’nin kuzeyinden çekiliyoruz
ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Suriye’nin kuzeyinden çekilme emri verdiğini duyurdu. Esper, “Başkanla dün gece konuştuk, Suriye’nin kuzeyinden çekilme emri verdi” ifadelerini kullandı. Esper, “Ulusal...
DIŞ HABERLER 13.10.2019, 17:10
ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Suriye’nin kuzeyinden çekilme emri verdiğini duyurdu. Esper, “Başkanla dün gece konuştuk, Suriye’nin kuzeyinden çekilme emri verdi” ifadelerini kullandı.
Esper, “Ulusal güvenlik ekibimizle yaptığımız görüşmelerin ardından dün akşam Başkan'la konuştum ve Suriye'nin kuzeyindeki güçlerimizi planlı bir şekilde çekmemiz talimiatını verdi” ifadelerini kullandı. Esper’in verdiği bilgiye göre, 1000 ABD askeri, Suriye’nin kuzeyinden çekilerek, güneyine kaydırılacak.
Esper bu kararda, ‘Türk askeri ve YPG arasındaki süren çatışmada arada kalmamak’ istemelerinin olduğunu söyledi.
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