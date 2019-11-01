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ABD Savunma Bakanı: Suriye’deki petrol sahalarını DSG için korumaya aldık
ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’deki petrol sahalarını koruma kararının, söz konusu sahalara ana unsurlarını YPG/PKK'nın oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) erişim sağlaması için alındığını...
DIŞ HABERLER 01.11.2019, 10:07
ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’deki petrol sahalarını koruma kararının, söz konusu sahalara ana unsurlarını YPG/PKK'nın oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) erişim sağlaması için alındığını söyledi.
Esper, Avustralya Savunma Bakanı Linda Reynolds ile imzalanan ikili anlaşma sonrası Pentagon’da düzenlenen basın toplantısında, ABD’nin Suriye’deki petrol sahalarını koruma kararına ilişkin açıklamalar yaptı. Söz konusu kararın bir askeri görev olarak verilip verilmediği ve bunun Rusya ve Suriye’yle herhangi bir çatışmaya girmeden nasıl sağlanacağı sorusuna Esper, şu yanıtı verdi: “Buradaki görev, daha önce de söylediğim ve komutana aktardığım gibi, petrol sahalarına DEAŞ ve diğer aktörlerin erişimini keserek, DSG'ni söz konusu sahalara girişini sürdürmek, çünkü bu kaynaklar oldukça önemli ve bu erişimle DSG’nin bölgenin ihtiyacı olan görevini yapması gerekiyor.”
Trump’ın söz konusu sahaların ‘alınması’ gerektiği ifadesine dikkat çekilerek, bu kararın yeni bir görev olup olmadığı sorusuna da Esper, “Ben bunu, petrol sahalarının DEAŞ erişimine kapatılarak güven altına alınması olarak yorumluyorum” cevabını verdi.
Esper, Avustralya Savunma Bakanı Linda Reynolds ile imzalanan ikili anlaşma sonrası Pentagon’da düzenlenen basın toplantısında, ABD’nin Suriye’deki petrol sahalarını koruma kararına ilişkin açıklamalar yaptı. Söz konusu kararın bir askeri görev olarak verilip verilmediği ve bunun Rusya ve Suriye’yle herhangi bir çatışmaya girmeden nasıl sağlanacağı sorusuna Esper, şu yanıtı verdi: “Buradaki görev, daha önce de söylediğim ve komutana aktardığım gibi, petrol sahalarına DEAŞ ve diğer aktörlerin erişimini keserek, DSG'ni söz konusu sahalara girişini sürdürmek, çünkü bu kaynaklar oldukça önemli ve bu erişimle DSG’nin bölgenin ihtiyacı olan görevini yapması gerekiyor.”
Trump’ın söz konusu sahaların ‘alınması’ gerektiği ifadesine dikkat çekilerek, bu kararın yeni bir görev olup olmadığı sorusuna da Esper, “Ben bunu, petrol sahalarının DEAŞ erişimine kapatılarak güven altına alınması olarak yorumluyorum” cevabını verdi.
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