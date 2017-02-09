ABD, Rusya'ya Kırım sebebiyle uygulanan yaptırımları kaldırmayacak

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 9 Şubat () - Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, ABD’nin Kırım sebebiyle Rusya’ya uygulanan yaptırımları kaldırmayı planlamadığını bildirdi.

Spicer konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yaptırım konusunda biz 2 paket yaptırıma sahibiz. İlki Kırım sebebiyle uygulanan yaptırımlar. ABD’nin BM Daimi Temsilcisi bu konuya ilişkin BM’de çok net konuştu ve Rusya Kırım’ı terk etmediği sürece yaptırımların kaldırılmayacağının altını çizdi” ifadesini kullandı.

Öte yandan Spicer, yaptırımların sadece kongrenin onayıyla kaldırılmasını ön gören yasa tasarısına ilişkin açıklama yapmaktan kaçındı.

Rusya Federasyon Konseyi Uluslararası Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, bu yasa tarısını hazırlayanların siyasi çıkarlarıyla hareket ettiklerini ve Moskova ile Washington’un ilişkilerinin normale dönmesinden elde edilecek olumlu etkiyi göz ardı ettiklerini belirtti.