ABD, Rusya ile sınırı olan ülkeler için yardım programı oluşturacak

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 6 Ocak () - ABD’nin Rusya ile sınırı olan ülkeler için özel yardım programı kurmayı planladığı bildirildi.

Amerikalı senatör Lindsey Graham, Bloomberg haber ajansına yaptığı açıklamada, “Bu Baltik, Ukrayna ve Gürcistan gibi Rusya ile sınırı olan ülkelere yardım sağlayacak ve sürekli tehdit, propaganda ve siber savaş koşullarında destek sağlayacak bir program olacak” ifadesini kullandı.

Daha önce, Graham’ın yeni bilgisayar güvenliği ve siber silah komitesini yöneteceği açıklandı. Yeni komisyon John McCain’in yöneteceği Silahlı Kuvvetler Komitesi çatısı altında görev yapacak.