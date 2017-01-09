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ABD, Rusya ile dostça ilişkiler kurulma imkanı olduğundan emin değil

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 9 Ocak () - Donald Trump’ın Rusya ve ABD’nin dünya sorunlarının çözümünde ortak çalışmalar yürütmesi gerektiğine ilişkin açıklamalarını yorumlayan ABD kongre üyeleri Rusya ile dostça ilişki kurma...

ABD, Rusya ile dostça ilişkiler kurulma imkanı olduğundan emin değil

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 9 Ocak () - Donald Trump’ın Rusya ve ABD’nin dünya sorunlarının çözümünde ortak çalışmalar yürütmesi gerektiğine ilişkin açıklamalarını yorumlayan ABD kongre üyeleri Rusya ile dostça ilişki kurma olanağından şüphe duyduklarını bildirdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Devin Nunes, Rusya ile iyi ilişki kurmanın mümkün olup olmadığını bilmediğini, fakat iki ülkenin bunu başarmasını istediğini belirtti. Aynı zamanda Demokratik Parti temsilcisi Adam Sheff, Rusya ile dostça ilişki kurmanın gerçekçi olmadığını söyleyerek, “Rusya’nın yaptıklarına mantıklı bir şekilde bakmak gerek” dedi.

Daha önce Trump Rusya ile iyi ilişkilere sahip olmanın iyi bir şey olduğunu, sadece aptalların Rusya ile kötü ilişki kurmak isteyeceğini belirtti. Trump, dünyada birçok sorunun olduğunu ve yeni sorunların oluşturulmasına gerek olmadığını belirterek, “İki ülke dünyanın yararına birlikte çalışabilir” dedi.

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