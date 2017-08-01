ABD Rusya Büyükelçiliği: Faaliyetler yavaşlayabilir

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 1 Ağustos () – ABD’nin Rusya Büyükelçiliği, personel sayısının azaltılmasının konsolosluk faaliyetlerinin yavaşlamasına neden olabileceğini bildirdi.

Büyükelçilik tarafından Rus haber ajansı Ria Novosti’ye yapılan açıklamada, “Dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yaptığı açıklamaya göre, Rus hükümeti 1 Eylül’e kadar ABD’nin Rusya’daki tüm diplomatik temsilciliklerindeki personel sayısının 455’e düşürülmesini talep ediyor. Bu adımın hiçbir açıklaması yok. Bu bizi gerçekten üzdü. Bu kısıtlamanın yaratacağı etkiyi değerlendiriyoruz. Bunun konsolosluk servisinin faaliyetlerini ne şekilde etkileyeceğini söylemek için çok erken. Fakat bunun faaliyetlerin yavaşlamasına neden olacağı ortada.” denildi.