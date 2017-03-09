ABD Rakka’ya 400 asker daha göndermeyi planlıyor

Amerikalı komutan John Dorrian Rakka’ya sevk edilen deniz kuvvetlerine ek olarak 400 asker daha göndermeyi planladıklarını açıkladı. ABD basınında yer alan haberlere göre ABD özel kuvvetleri SDG’ye destek vermek üzere Rakka’ya 400 asker daha göndermeyi planlıyor. Mevcut IŞİD hedeflerinin 32 km batısına konuşlandırılacak şekilde Rakka’nın kuzey batısına gönderilen birliklerinin amacı Suriye Demokratik Güçlerine, IŞİD ile mücadelede destek vermek olarak açıklandı. Dorrian, askerlerin bölgede geçici olarak görev yapacağını savundu. Obama döneminde yapılan anlaşmalara göre bölgede en fazla 503 ABD askeri görev yapabiliyor.