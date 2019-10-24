ABD polisi, nefes borusuna kraker kaçan bebeği böyle kurtardı

ABD'nin Florida eyaletinde 1 yaşındaki bebek, yediği krakerin nefes borusuna kaçması sonucu boğulma tehlikesi geçirdi. Çocuğunun boğazında kalan parçayı çıkaramayan anne panik ile sokağa çıktığında tesadüfen olay yerinden geçen polisler bebeğe müdahale etti. Önce sırtına vurarak ilk yardımı yapan polisler, kısa sürede hastaneye yetiştirdiği minik bebeğin hayatını kurtardı.



Olay, Florida eyaletinine bağlı Kissimmee ilçesinde meydana geldi. Evinde kraker yiyen 1 yaşındaki bebeğinin nefes alamadığını fark eden anne Amanda Zimmerman, çocuğunun solunum yolunu açmaya çalıştı. Ancak başarılı olamayan anne, kucağına aldığı bebeği ile sokağa çıkıp, çığlık atarak yardım istedi. O sırada devriye görevi yapan polis ekibi hemen araçtan indi. Polis memurlarından Miguel Lanzo, panik halindeki anne Zimmerman’ın yanına koşarak bebeği kucağına aldı ve sırt bölgesine vurarak solunum yolunu açmaya çalıştı. Bu sıra müdahaleye cevap verdiği görülen bebek hareket etti. Ardından polis memuru anne ve bebeği araca alarak hastaneye götürdü. Yapılan müdahalenin ardından hastane yetkilileri bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.



POLİSİN MÜDAHALESİ, KAMERALARA YANSIDI



Ölümün eşiğinden dönen minik bebeğe polisin yaptığı müdahale anını kaydeden göğüs kamerası görüntüleri Kissimmee polis Teşkilatı tarafından dağıtıldı. Polis kamerasınca kaydedilen görüntülerde, polis memurunun bebeği kurtarmaya çalıştığı sırada, endişeli annenin çığlık attığı ve ağladığı görüldü. Bu arada polisin müdahalesi ile bebeğin nefes almaya başladığı da kayıtta yer aldı. Bu davranışından dolayı polis Miguel Lanzo'ya sosyal medyadan övgü dolu paylaşımlar oldu.