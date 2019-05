ABD polisi, gözaltına alamadığı hamile kadına kurşun yağdırdı

Sibel Deniz () – ABD’de bir polis memuru, gözaltına almaya çalıştığı kadına şok tabancası ile müdahale etti. Kadın, polise direndiği sırada ‘hamile’ olduğunu söyledi ancak polis, şok tabancasını alan kadını kurşun yağmuruna tuttu. Kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, ABD’nin Teksas eyaletinde yer alan Baytown şehrinde Garth caddesinde bulunan Brixton apartman kompleksinde yerel saat ile 22:40 civarı meydana geldi.

POLİS DEPARTMANI: KADIN ŞOK TABANCASINI POLİSE DOĞRULTTU



Baytown Polis Departmanı, hakkında gözaltı kararı bulunan kadın şüpheliyi polis memurunun gözaltına almaya çalıştığı sırada gelişmenin yaşandığını duyurdu. Açıklamada devriye gezen polisin, 45 yaşındaki kadını tanıyarak durdurduğu ve gözaltına almaya çalıştığı sırada kadının buna direndiği; polisin şok tabancası kullandığı ancak boğuşma sırasında kadının bu tabancayı alarak polise doğrulttuğu belirtildi. Açıklamanın devamında ise polisin, gözaltına direnen kadına 5 el ateş ettiği ve kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi.

“ŞU AN BANA ZARAR VERİYORSUN, HAMİLEYİM”



Öte yandan, olayla ilgili görgü tanıkları tarafından kayda alınan görüntülerde, 45 yaşındaki kadının kendisini gözaltına almaya çalışan polisin sorularını yanıtladığı görülürken; polise ‘sadece yürüyorum, her akşam evime yürüyorum ben’ dediği duyuluyor. Ardından polis ve kadın bir süre boğuşuyor ve polis kadının üzerinde şok tabancası kullanıyor. Bunun üzerinde kadının ‘şu an bana zarar veriyorsun’ dediği duyuluyor. Daha sonra şok tabancasını polisten alıp, polis üzerinde kullanan kadına polisin 5 el ateş ettiği ve kadının ise bundan hemen önce ‘hamileyim’ dediği duyuluyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kullanıcıların polise tepki göstermesine neden olurken, bölge savcısı da olayla ilgili soruşturma başlattığını bildirdi. Ayrıca, soruşturma kapsamında uygulanan prosedür gereği, olaya karışan polisin 3 günlük ücretli idari izne ayrılacağı belirtildi.