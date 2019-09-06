ABD ordusunda bir ilk: 2 kız kardeş general oldu

ABD ordusunda görev yapan Tümgeneral Maria Lodi Barrett’in kız kardeşi Paula Lodi, Tuğgeneral rütbesine yükseltildi. Bu ABD ordusunda bir ilk olarak tarihe geçti.

ABD ordusu, 1901'de Ordu Hemşirelik Birlikleri kuruluncaya kadar resmi olarak kadınları kabul etmiyordu. Günümüzde ise kadınlar, ordunun 1,3 milyonluk aktif görev gücünün yüzde 16'sından fazlasını ve 417 general ve amiralden 69'unu oluşturmakta.

ABD medyası, Tümgeneral Maria Lodi Barrett ve Tuğgeneral Paula Lodi’nin başarı hikayesini, ordudaki kadınlar için dikkate değer bir kilometre taşı olarak değerlendirdi.

‘BABALARI İKİNCİ DÜNYA SAVAŞINDA SAVAŞTI’

Barrett ve Lodi’nin İtalyan göçmeni olan babaları Ruston Lodi, İkinci Dünya Savaşı’nda savaşmış ve ‘Gümüş Yıldız’ cesaret nişanı ile ödüllendirilmişti. Babalarını rol model olarak alan iki kız kardeşlerin orduya yazılmasındaki asıl amaç ise okul harçlarını ödeyebilmekti.



'FARKLI ALANLARDA YÜKSELDİLER'

Barrett, sınır dışında görev almak istedi ve bu doğrultuda Tufts Üniversitesi’nde Rezerv Memurlarının Eğitim Birlikleri’ne (ROTC) katıldı ve 1988’de asteğmen rütbesine yükseltildi. Barrett rütbesini yükseltirken, kız kardeşi Paula da orduya yazılarak Rutgers Üniversitesi Rezerv Memurlarının Eğitim Birlikleri’ne katıldı. Başta, kısa bir süre hizmet etmeyi planlayan Paula, Tıbbi Hizmet Birliği’ne katıldıktan sonra askeri alanda ilerlemek istedi.

Ordunun farklı bölümlerinde yükselen kız kardeşlerden biri Tümgeneral, diğeri ise Tuğgeneral rütbesinde hizmet ediyor ve bu ABD ordusunda bir ilk olarak tarihe geçti.