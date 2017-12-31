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ABD ordusu trans bireyleri yeniden kabul edecek

İstanbul, 31 Aralık () - Pentagon’dan yapılan duyuruya göre, iki federal mahkemenin aldığı kararla, trans bireyler 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren yeniden ABD ordusuna katılabilecekler. Biri Washington’da, diğeri Virginia’da yer alan iki federal...

ABD ordusu trans bireyleri yeniden kabul edecek

İstanbul, 31 Aralık () - Pentagon’dan yapılan duyuruya göre, iki federal mahkemenin aldığı kararla, trans bireyler 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren yeniden ABD ordusuna katılabilecekler.
Biri Washington’da, diğeri Virginia’da yer alan iki federal temyiz mahkemesi, geçen hafta Trump yönetiminin trans bireylerin orduya katılmasını yasaklanmasını öngören kararını askıya aldı.
Mahkemeler, ABD Başkanı Donald Trump'ın, trans bireylerin ABD ordusuna alınmasını yasaklayan kararını, Trump yönetimini temsil eden hiçbir yetkilinin katılmamadığı duruşmalarda kaldırdı.
ABD Adalet Bakanlığından bir yetkili, “Konuyla ilgili yapılan araştırmalar ABD Savunma Bakanlığı tarafından gelecek haftalarda açıklanacak. Dolayısıyla, bu geçici temyiz başlamadan önce dava açılmak yerine yönetim, Savunma Bakanlığı’nın incelemesini beklemeye karar verdi ve bu arada, bölge mahkemesindeki başkanın yasal yetkisini savunmaya devam edecektir” dedi.
Halen orduda yer alan trans bireyleri savunan avukatlar, yönetimin kararlar hakkında Yargıtay Ceza Mahkemesi'ne itiraz etmesini beklediklerini ancak sonucun değişmeyeceğini söylediler.
Pentagon sözcüsü Heather Babb, “Mahkeme kararı gereği Savunma Bakanlığı, başvuruda bulunan trans bireylerin işlemlerini 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla değerlendirmeye başlayacak” dedi.

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