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ABD öncülüğündeki koalisyon sözcüsü: Münbiç dışındayız

Suriye, () - ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü, koalisyon güçlerinin Münbiç'ten çekildiğini açıkladı. Sözcü Myles B. Caggins sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Koalisyon güçleri Suriye'nin...

DIŞ HABERLER 15.10.2019, 15:52
ABD öncülüğündeki koalisyon sözcüsü: Münbiç dışındayız

Suriye, () - ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü, koalisyon güçlerinin Münbiç'ten çekildiğini açıkladı.

Sözcü Myles B. Caggins sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Koalisyon güçleri Suriye'nin kuzeydoğusundan kasıtlı olarak geri çekiliyor. Münbiç dışındayız" ifadelerini kullandı.

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