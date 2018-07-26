İstanbul, 26 Temmuz () - ABD'nin Pekin Büyükelçiliği önünde patlama meydana geldi. ABD ve Çin yetkilileri patlamaya ilişkin bir açıklama yapmadı.

Görgü tanıklarının sosyal medya hesaplarında paylaştıkları fotoğraflarda, patlamaya ilişkin dumanlar ve yerde yatan üzeri örtülü bir kişi görünüyor. Özgür Asya Radyosu'na göre, bir kişinin Büyükelçilik binasına atmaya çalıştığı bomba elinde patladı. Radyo'nun haberinde, patlamadan dolayı çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilse de, konuyu doğrulayan resmi bir açıklama yapılmadı.