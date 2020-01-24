ABD'nin Houston kentinde patlama

ABD’nin Teksas eyaletine bağlı Houston kentinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Polis, patlamanın bir sanayi tesisinde meydana geldiğini belirtirken nedeninin henüz anlaşılamadığı öğrenildi.

Yerel saat ile 04.00’te meydana gelen ve çevrede paniğe neden olan patlama sonrası bazı binaların camları kırıldı. Patlamanın ardından binada çıkan yangına itfaiye müdahale ederken, ölü ya da yaralı olup olmadığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.