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ABD'nin demokrasi karnesi kötüleşti

Nafiz Albayrak / New York, 25 Ocak, () - İngiltere merkezli Demokrasi Endeksi, ABD demokrasisini 'sorunlu' olarak nitelendirdi. ABD yönetimini 'tam demokrasi' kategorisinden 'sorunlu demokrasi' düzeyine indiren Demokrasi Endeksi, Amerikalıların...

ABD'nin demokrasi karnesi kötüleşti

Nafiz Albayrak / New York, 25 Ocak, () - İngiltere merkezli Demokrasi Endeksi, ABD demokrasisini 'sorunlu' olarak nitelendirdi. ABD yönetimini 'tam demokrasi' kategorisinden 'sorunlu demokrasi' düzeyine indiren Demokrasi Endeksi, Amerikalıların yönetime, seçilmiş yetkililere ve medyaya artan güvensizliklerinin bu düşüşe yol açtığını açıkladı.
'Sorunlu demokrasi' kategorisinde Botsvana, Hindistan, Japonya ve Gana gibi ülkeler yer alırken, Batı Avrupa'nın çoğu tam demokrasi kategorisinde kaldı. ABD'nin demokrasisindeki gerilemenin 8 Kasım'da yapılan seçimlerde yeni ABD Başkanı seçilen Donald Trump ile ilgili olmadığı, ancak ülkenin 2015'te 8.05 olan demokrasi notunun 2016 yılında 7.98'e düştüğü belirtildi.
Türkiye de geriliyor
Seçimlerin şeffaflığı, katılım oranı, basın özgürlüğü, protesto hakkı ve özgürlüğü gibi konuları irdeleyerek hazırlanan raporda 2015'te 5.12 olan Türkiye'nin demokrasi notu 2016'da 5.04'e geriledi. Türkiye'nin demokrasisi 'karma rejim' kategorisinde yer aldı. Tam demokrasilere 10 puan verilen raporda, en yüksek notu 9.93 ile Norveç aldı. Raporda araştırılan 167 ülkeden yalnızca 19'u 2016'da 'tam demokrasi' kategorisinde, 57 ülke 'defolu demokrasi', 40 ülke 'karma rejim', 51 ülke de 'baskıcı rejim' ölçeklerinde yer aldı. Demokrasi karnesinde en yüksek not alan Norveç'i, İzlanda, İsveç, Yeni Zelanda, Danimarka ve Kanada izledi.
Kuzey Kore 1.08 ile en düşük notu alırken, Suriye, Çad, Orta Afrika Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi ve Türkmenistan'a 'baskıcı rejimler' kategorisinde yer verildi.

(Fotoğraflı)

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